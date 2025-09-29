دليل الشركات
ServiceTitan
ServiceTitan إجمالي المكافآت الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض إجمالي المكافآت in United States في ServiceTitan من $179K إلى $244K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceTitan. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$192K - $231K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$179K$192K$231K$244K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في ServiceTitan، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



