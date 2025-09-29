دليل الشركات
ServiceTitan
ServiceTitan التسويق الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض التسويق in United States في ServiceTitan من $93.9K إلى $136K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceTitan. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$106K - $124K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$93.9K$106K$124K$136K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في ServiceTitan، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة التسويق في ServiceTitan in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $136,255. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ServiceTitan لوظيفة التسويق in United States هو $93,890.

