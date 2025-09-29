دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in United States في ServiceTitan من $87.2K إلى $124K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceTitan. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$98.7K - $112K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$87.2K$98.7K$112K$124K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في ServiceTitan، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

ServiceTitan in United Statesعالم بيانات最高薪酬方案，年度總薪酬為$123,900。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ServiceTitanعالم بيانات職位 in United States年度總薪酬中位數為$87,150。

