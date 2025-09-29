دليل الشركات
ServiceNow
ServiceNow المبيعات الرواتب

يتراوح تعويض المبيعات in United States في ServiceNow من $96.5K لكل year لمستوى IC1 إلى $286K لكل year لمستوى IC6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $188K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
IC1
$83K
$67K
$0
$16K
IC2
$100K
$100K
$0
$0
IC3
$162K
$142K
$12K
$8.5K
IC4
$151K
$128K
$15.2K
$8.6K
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ServiceNow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

المسميات الوظيفية المدرجة

مسؤول حساب

الأسئلة الشائعة

ServiceNow in United States میں المبيعات کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $316,079 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
ServiceNow میں المبيعات کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $142,500 ہے۔

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ServiceNow

