يتراوح تعويض مدير منتج in United States في ServiceNow من $111K لكل year لمستوى IC1 إلى $768K لكل year لمستوى IC7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $335K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
IC1
$111K
$96K
$10.9K
$4.3K
IC2
$165K
$134K
$17.5K
$13.3K
IC3
$217K
$172K
$30.1K
$15.7K
IC4
$276K
$196K
$56.7K
$23.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في ServiceNow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
