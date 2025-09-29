يتراوح تعويض مصمم منتجات in United States في ServiceNow من $130K لكل year لمستوى IC1 إلى $451K لكل year لمستوى IC6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $225K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
IC1
$130K
$106K
$13.3K
$11.6K
IC2
$138K
$116K
$13.2K
$8.1K
IC3
$205K
$148K
$44.5K
$12.3K
IC4
$254K
$188K
$47.2K
$18.6K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في ServiceNow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
