ServiceNow مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس ميكانيكي in Australia في ServiceNow من A$191K إلى A$277K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

A$217K - A$252K
Australia
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
A$191KA$217KA$252KA$277K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ServiceNow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في ServiceNow in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$277,117. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ServiceNow لوظيفة مهندس ميكانيكي in Australia هو A$190,954.

