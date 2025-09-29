دليل الشركات
عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$85.5K - $100K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$74.6K$85.5K$100K$106K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

الأسئلة الشائعة

El paquet salarial més alt reportat per a un نجاح العملاء a ServiceNow in United States és una compensació total anual de $106,470. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ServiceNow per al rol de نجاح العملاء in United States és $74,620.

