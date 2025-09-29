دليل الشركات
ServiceNow
ServiceNow عمليات خدمة العملاء الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات خدمة العملاء في ServiceNow من €68.3K إلى €93.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€73.1K - €88.3K
Ireland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€68.3K€73.1K€88.3K€93.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ServiceNow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات خدمة العملاء في ServiceNow تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €93,169. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ServiceNow لوظيفة عمليات خدمة العملاء هو €68,270.

