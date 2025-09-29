دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض رئيس الموظفين in India في ServiceNow من ₹7.35M إلى ₹10.03M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹7.87M - ₹9.51M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹7.35M₹7.87M₹9.51M₹10.03M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

₹13.95M

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un رئيس الموظفين en ServiceNow in India está en una compensación total anual de ₹10,032,707. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceNow para el puesto de رئيس الموظفين in India es ₹7,351,552.

