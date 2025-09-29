دليل الشركات
ServiceNow مدير العمليات التجارية الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير العمليات التجارية الوسطية في ServiceNow $439K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
إجمالي سنوي
$439K
المستوى
IC5
الراتب الأساسي
$220K
Stock (/yr)
$175K
مكافأة
$44K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
18 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ServiceNow?

$160K

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ServiceNow، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير العمليات التجارية في ServiceNow تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $517,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ServiceNow لوظيفة مدير العمليات التجارية هو $386,500.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ServiceNow

