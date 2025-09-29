دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محاسب in United States في ServiceNow من $99.6K إلى $142K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceNow. آخر تحديث: 9/29/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$113K - $128K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$99.6K$113K$128K$142K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

Technical Accountant

الأسئلة الشائعة

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste محاسب chez ServiceNow in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $141,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ServiceNow pour le poste محاسب in United States est de $99,600.

