يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in United States الوسطية في ServiceChannel $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ServiceChannel. آخر تحديث: 9/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ServiceChannel
UX Designer
Pleasanton, CA
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
Mid Senior
الراتب الأساسي
$120K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ServiceChannel?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای مصمم منتجات در ServiceChannel in United States برابر کل دستمزد سالانه $138,320 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در ServiceChannel برای نقش مصمم منتجات in United States برابر $120,000 است.

