Sequoia
Sequoia الموارد البشرية الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض الموارد البشرية in United States الوسطية في Sequoia $235K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sequoia. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
إجمالي سنوي
$235K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$198K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$37K
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Sequoia?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة الموارد البشرية في Sequoia in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $302,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sequoia لوظيفة الموارد البشرية in United States هو $235,000.

