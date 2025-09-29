دليل الشركات
Sequoia Capital رأسمالي مخاطر الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض رأسمالي مخاطر in United States الوسطية في Sequoia Capital $300K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sequoia Capital. آخر تحديث: 9/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
إجمالي سنوي
$300K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$300K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Sequoia Capital?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

