دليل الشركات
Sendbird
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محلل أمن سيبراني

  • جميع رواتب محلل أمن سيبراني

Sendbird محلل أمن سيبراني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Sendbird من $102K إلى $145K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sendbird. آخر تحديث: 11/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$116K - $132K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$102K$116K$132K$145K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من محلل أمن سيبراني المساهمات في Sendbird لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Sendbird، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محلل أمن سيبراني الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Sendbird تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $145,284. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sendbird لوظيفة محلل أمن سيبراني هو $102,191.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Sendbird

الشركات ذات الصلة

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى