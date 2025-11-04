دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض تقني معلومات في Sendbird من ₩41.81M إلى ₩57.06M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sendbird. آخر تحديث: 11/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Sendbird، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Sendbird تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₩57,063,840. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sendbird لوظيفة تقني معلومات هو ₩41,814,021.

