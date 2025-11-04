دليل الشركات
Senao Networks
Senao Networks مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Taiwan الوسطية في Senao Networks NT$794K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Senao Networks. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
إجمالي سنوي
NT$794K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
مكافأة
NT$0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Senao Networks?
Block logo
+NT$1.79M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$616K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$678K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Senao Networks in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$1,416,754. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Senao Networks لوظيفة مهندس برمجيات in Taiwan هو NT$793,903.

