Semtech
Semtech مهندس أجهزة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in Canada الوسطية في Semtech CA$155K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Semtech. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$155K
المستوى
Senir Staff
الراتب الأساسي
CA$111K
Stock (/yr)
CA$20.9K
مكافأة
CA$22.3K
سنوات العمل بالشركة
7 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Semtech?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Semtech in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$171,452. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Semtech لوظيفة مهندس أجهزة in Canada هو CA$111,302.

