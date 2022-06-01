دليل الشركات
SEI
SEI الرواتب

تتراوح رواتب SEI من $65,097 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل مالي في الحد الأدنى إلى $194,025 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في SEI. آخر تحديث: 10/25/2025

محاسب
$65.1K
عالم بيانات
$194K
محلل مالي
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
استشاري إداري
$149K
مدير منتج
$112K
مهندس برمجيات
$154K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في SEI هي عالم بيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $194,025. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SEI هو $149,250.

