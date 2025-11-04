دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في SEI Investments ₹2.13M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SEI Investments. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
SEI Investments
Software Engineer
إجمالي سنوي
₹2.13M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹2.02M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹101K
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في SEI Investments?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SEI Investments in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,141,969. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SEI Investments لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹2,130,740.

