أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Seekr Technologies in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $269,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.