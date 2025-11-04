دليل الشركات
Security Compass
Security Compass مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Canada الوسطية في Security Compass CA$181K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويضات الإجمالية في Security Compass. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$181K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$4.6K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
11 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Security Compass in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$183,708. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Security Compass لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Canada هو CA$180,881.

