أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Security Compass in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$187,413. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.