أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Secureworks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $262,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.