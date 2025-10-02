دليل الشركات
  • الرواتب
  • مدير برنامج تقني

  • جميع رواتب مدير برنامج تقني

  • Greater Toronto Area

Scotiabank مدير برنامج تقني الرواتب في Greater Toronto Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير برنامج تقني in Greater Toronto Area الوسطية في Scotiabank CA$126K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Scotiabank
Technical Program Manager
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$126K
المستوى
L8
الراتب الأساسي
CA$126K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Scotiabank?

CA$225K

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برنامج تقني في Scotiabank in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$295,971. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scotiabank لوظيفة مدير برنامج تقني in Greater Toronto Area هو CA$158,413.

