يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area في Scotiabank من CA$90.2K لكل year لمستوى L6 إلى CA$184K لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
