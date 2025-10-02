دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area في Scotiabank من CA$90.2K لكل year لمستوى L6 إلى CA$184K لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$120K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025

اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
(المستوى المبتدئ)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$184,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the مهندس برمجيات role in Greater Toronto Area is CA$115,063.

