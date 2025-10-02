دليل الشركات
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Colombia

Scotiabank مهندس برمجيات الرواتب في Colombia

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Colombia في Scotiabank من COP 184.06M لكل year لمستوى L6 إلى COP 130.87M لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Colombia الوسطية yearياً COP 130.15M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
(المستوى المبتدئ)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Scotiabank?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مطور ويب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Scotiabank in Colombia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره COP 269,354,338. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scotiabank لوظيفة مهندس برمجيات in Colombia هو COP 126,473,950.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Scotiabank

