يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Colombia في Scotiabank من COP 184.06M لكل year لمستوى L6 إلى COP 130.87M لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Colombia الوسطية yearياً COP 130.15M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
