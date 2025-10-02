يتراوح تعويض مدير منتج in Greater Toronto Area في Scotiabank من CA$116K لكل year لمستوى L7 إلى CA$141K لكل year لمستوى L8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$124K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
