Scotiabank مصرفي استثماري الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصرفي استثماري in New York City Area الوسطية في Scotiabank $275K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
إجمالي سنوي
$275K
المستوى
L8
الراتب الأساسي
$200K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$75K
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Scotiabank?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البيانات

ساهم

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مصرفي استثماري at Scotiabank in New York City Area sits at a yearly total compensation of $526,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the مصرفي استثماري role in New York City Area is $250,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Scotiabank

