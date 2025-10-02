دليل الشركات
Scotiabank
  الرواتب
  محلل بيانات

  جميع رواتب محلل بيانات

  Greater Toronto Area

Scotiabank محلل بيانات الرواتب في Greater Toronto Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل بيانات in Greater Toronto Area الوسطية في Scotiabank CA$86.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
Scotiabank
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$86.3K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CA$86.3K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Scotiabank?

CA$225K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a محلل بيانات at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$102,784. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the محلل بيانات role in Greater Toronto Area is CA$86,255.

