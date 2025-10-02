دليل الشركات
Scotiabank
  الرواتب
  محلل أعمال

  جميع رواتب محلل أعمال

  Greater Toronto Area

Scotiabank محلل أعمال الرواتب في Greater Toronto Area

يتراوح تعويض محلل أعمال in Greater Toronto Area في Scotiabank من CA$87.3K لكل year لمستوى L6 إلى CA$134K لكل year لمستوى L8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$99.1K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a محلل أعمال at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$142,041. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the محلل أعمال role in Greater Toronto Area is CA$96,688.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Scotiabank

