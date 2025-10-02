يتراوح تعويض محلل أعمال in Greater Toronto Area في Scotiabank من CA$87.3K لكل year لمستوى L6 إلى CA$134K لكل year لمستوى L8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$99.1K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scotiabank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
