SCORE الرواتب

تتراوح رواتب SCORE من $60,992 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $187,926 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في SCORE. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $122K
عالم بيانات
$146K
مصمم منتجات
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
مدير منتج
$183K
مدير هندسة البرمجيات
$188K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في SCORE هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $187,926. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SCORE هو $145,725.

