Schrödinger
Schrödinger الرواتب

تتراوح رواتب Schrödinger من $29,678 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس حلول في الحد الأدنى إلى $207,060 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Schrödinger. آخر تحديث: 11/15/2025

مهندس برمجيات
Median $171K
تقني معلومات
$144K
مدير منتجات
$207K

مدير مشاريع
$199K
مهندس حلول
$29.7K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Schrödinger، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Schrödinger هي مدير منتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $207,060. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Schrödinger هو $171,000.

