Schrödinger الرواتب

تتراوح رواتب Schrödinger من $29,678 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس حلول في الحد الأدنى إلى $207,060 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Schrödinger . آخر تحديث: 11/15/2025