Schibsted
  • Greater Oslo Region

Schibsted مهندس برمجيات الرواتب في Greater Oslo Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Oslo Region الوسطية في Schibsted NOK 782K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Schibsted. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
إجمالي سنوي
NOK 782K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
مكافأة
NOK 0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Schibsted?

NOK 1.62M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Schibsted in Greater Oslo Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NOK 913,744. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Schibsted لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Oslo Region هو NOK 782,078.

