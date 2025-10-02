دليل الشركات
Scandit
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Poland

Scandit مهندس برمجيات الرواتب في Poland

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Poland الوسطية في Scandit PLN 231K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scandit. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
إجمالي سنوي
PLN 231K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
مكافأة
PLN 18.4K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Scandit?

PLN 600K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Scandit in Poland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 267,097. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scandit لوظيفة مهندس برمجيات in Poland هو PLN 218,551.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Scandit

