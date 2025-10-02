دليل الشركات
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  • Greater Paris Area

Scaleway مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Greater Paris Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Paris Area الوسطية في Scaleway €65.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scaleway. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
إجمالي سنوي
€65.5K
المستوى
-
الراتب الأساسي
€60.8K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€4.7K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
18 سنوات
موارد أخرى