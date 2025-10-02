دليل الشركات
Scaler
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • تطوير الأعمال

  • جميع رواتب تطوير الأعمال

  • Greater Delhi Area

Scaler تطوير الأعمال الرواتب في Greater Delhi Area

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scaler. آخر تحديث: 10/2/2025

نحتاج فقط إلى 4 المزيد من تطوير الأعمال المساهمات في Scaler لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

₹13.94M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Scaler?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض تطوير الأعمال الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí تطوير الأعمال tại Scaler in Greater Delhi Area có tổng thu nhập hàng năm là ₹909,436. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Scaler cho vị trí تطوير الأعمال in Greater Delhi Area là ₹747,172.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Scaler

الشركات ذات الصلة

  • Flipkart
  • Spotify
  • Databricks
  • Netflix
  • Square
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى