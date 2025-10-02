دليل الشركات
Scaler Academy
Scaler Academy تطوير الأعمال الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض تطوير الأعمال in Greater Bengaluru الوسطية في Scaler Academy ₹845K لكل year.

الحزمة المتوسطة
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹845K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
₹845K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تطوير الأعمال في Scaler Academy in Greater Bengaluru تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,185,361. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scaler Academy لوظيفة تطوير الأعمال in Greater Bengaluru هو ₹1,053,641.

