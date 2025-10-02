يبلغ مجموع تعويض مدير برنامج تقني in Mexico في Scale AI MX$1.38M لكل year لمستوى L4. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scale AI. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Scale AI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.