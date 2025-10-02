يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Northern Virginia Washington DC في Scale AI $362K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Northern Virginia Washington DC الوسطية yearياً $325K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scale AI. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$362K
$180K
$182K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Scale AI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
