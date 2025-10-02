دليل الشركات
Scale AI
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • New York City Area

Scale AI مهندس برمجيات الرواتب في New York City Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in New York City Area في Scale AI من $231K لكل year لمستوى L3 إلى $484K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $325K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scale AI. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
(المستوى المبتدئ)
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Scale AI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Scale AI in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $528,180. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scale AI لوظيفة مهندس برمجيات in New York City Area هو $324,820.

موارد أخرى