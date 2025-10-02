دليل الشركات
Scale AI
Scale AI مدير مشروع الرواتب في New York City Area

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scale AI. آخر تحديث: 10/2/2025

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Scale AI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشروع في Scale AI in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $197,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scale AI لوظيفة مدير مشروع in New York City Area هو $140,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Scale AI

