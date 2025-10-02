دليل الشركات
Scale AI
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • العمليات التجارية

  • جميع رواتب العمليات التجارية

  • San Francisco Bay Area

Scale AI العمليات التجارية الرواتب في San Francisco Bay Area

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scale AI. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$172K - $200K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$152K$172K$200K$220K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من العمليات التجارية المساهمات في Scale AI لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Scale AI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض العمليات التجارية الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Didžiausias atlyginimų paketas العمليات التجارية pozicijai Scale AI in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $220,150. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Scale AI العمليات التجارية pozicijai in San Francisco Bay Area yra $151,700.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Scale AI

الشركات ذات الصلة

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى