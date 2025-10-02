دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Munich Metro Region الوسطية في Scalable Capital €104K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scalable Capital. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
إجمالي سنوي
€104K
المستوى
-
الراتب الأساسي
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Scalable Capital in Munich Metro Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €112,497. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scalable Capital لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Munich Metro Region هو €104,966.

