دليل الشركات
Scalable Capital
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Munich Metro Region

Scalable Capital مهندس برمجيات الرواتب في Munich Metro Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Munich Metro Region الوسطية في Scalable Capital €74.7K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Scalable Capital. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Scalable Capital
Software Engineer
Munich, BY, Germany
إجمالي سنوي
€74.7K
المستوى
Mid
الراتب الأساسي
€74.7K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Scalable Capital?

€142K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

Найвищий пакет оплати для позиції مهندس برمجيات в Scalable Capital in Munich Metro Region складає річну загальну компенсацію €116,441. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Scalable Capital для позиції مهندس برمجيات in Munich Metro Region складає €74,656.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Scalable Capital

الشركات ذات الصلة

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى