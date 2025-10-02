دليل الشركات
SberMegaMarket
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

  • Moscow Metro Area

SberMegaMarket عالم بيانات الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Moscow Metro Area الوسطية في SberMegaMarket RUB 2.51M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SberMegaMarket. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 2.51M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
RUB 2.51M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في SberMegaMarket?

RUB 13.36M

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a عالم بيانات at SberMegaMarket in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,915,802. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SberMegaMarket for the عالم بيانات role in Moscow Metro Area is RUB 2,505,270.

