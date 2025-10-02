يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Saint Petersburg Metro Area في Sberbank من RUB 1.92M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 5.62M لكل year لمستوى L13. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Saint Petersburg Metro Area الوسطية yearياً RUB 3.34M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
