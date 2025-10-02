دليل الشركات
Sberbank
Sberbank مهندس برمجيات الرواتب في Saint Petersburg Metro Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Saint Petersburg Metro Area في Sberbank من RUB 1.92M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 5.62M لكل year لمستوى L13. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Saint Petersburg Metro Area الوسطية yearياً RUB 3.34M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
(المستوى المبتدئ)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
عرض 4 مستويات أكثر
RUB 13.36M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Sberbank?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الهاتف المحمول

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

مهندس أنظمة

محامي المطورين

عالم أبحاث

مهندس ذكاء اصطناعي

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Sberbank in Saint Petersburg Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,619,488. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the مهندس برمجيات role in Saint Petersburg Metro Area is RUB 2,840,813.

