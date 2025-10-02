دليل الشركات
Sberbank
Sberbank Cybersecurity Analyst الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area الوسطية في Sberbank RUB 1.83M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 1.83M
المستوى
L12
الراتب الأساسي
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Sberbank?

