Sberbank مدير منتج الرواتب في Moscow Metro Area

يتراوح تعويض مدير منتج in Moscow Metro Area في Sberbank من RUB 11.19M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 16.17M لكل year لمستوى L14. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 3.85M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
عرض 4 مستويات أكثر
RUB 13.36M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Sberbank?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في Sberbank in Moscow Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 16,165,672. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sberbank لوظيفة مدير منتج in Moscow Metro Area هو RUB 3,874,941.

موارد أخرى